Europei atletica | Crippa oro nei 10 000 | bronzo la staffetta 4x100 donne

Agenzia_Ansa : L'azzurro Yeman Crippa ha vinto la gara dei 10.000 metri degli Europei di Monaco, correndo in 27'46'13. Argento al… - sportface2016 : +++YEMAN #CRIPPA E' ORO NEI 10.000 METRI AGLI EUROPEI DI #ATLETICA DI #MUNICH2022! DEVASTANTE, CHE CAMPIONE+++ - fattoquotidiano : Europei di atletica, Yemen Crippa vince la medaglia d’oro nei 10mila metri. Aveva giù conquistato il bronzo nei 5mi… - AdoniyahJustice : RT @SkySport: ULTIM'ORA ATLETICA EUROPEI, BRONZO NELLA STAFFETTA 4X100 DONNE. ALTRA MEDAGLIA DOPO L'ORO DI CRIPPA NEI 10 MILA METRI #SkySpo… - Gao8994 : Grande #Italia agli #Europei di Atletica Leggera. 11 medaglie, 3 ori, conferme per #jacobs e #tamberi , qualche r… -

Così, ai microfoni di Rai Sport, l'azzurro Yeman Crippa, che ha vinto i 10mila deglidi Monaco, dopo il bronzo conquistato nei 5mila. "La medaglia la dedico a me stesso. Nell'ultimo giro ho ...La staffetta femminile Il quartetto dell'Italia ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara della staffetta 4X100 donne deglidi Monaco. Oro alla Germania, argento alla Polonia. Per l'...È di Yeman Crippa la terza medaglia d'oro per l'Italia agli Europei di atletica leggera di Monaco di Baviera. L'italiano è arrivato primo nei 10mila metri, correndo in 27'46"13.L’Europeo di atletica a Monaco di Baviera si è conclusa con il botto, l’Italia è riuscita a portare a casa un’altra medaglia. Dopo l’impresa di Crippa che ha conquistato l’oro nei 10.000, gli azzurri ...