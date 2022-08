Casini sempre più “innamorato” dei dem: «Ai miei occhi il Pd è il più coerente di tutti» (Di domenica 21 agosto 2022) Ci mancava solo la dichiarazione d’amore di Pierferdinando Casini per il Pd. Nessuno deve meravigliarsi, lascia intendere, di come negli anni sia passato da una sponda all’altra. «Ho sostenuto da tempo in Parlamento governi legati al Pd (Letta, Renzi, Gentiloni). E altri in fase diverse, come Draghi, con la mozione di fiducia presentata fino all’ultimo giorno», afferma in un’intervista al “Quotidiano Nazionale”. Poi rincara la dose, il suo – per la sinistra – è una cotta che dura da tempo. «Il Pd, ai miei occhi, ha preso la posizione più coerente su tutti i dossier principali: interni, europei e internazionali. E sui conti pubblici», arriva incredibilmente a dire, «ha saputo responsabilmente evitare demagogie. Monti e Draghi sono stati passaggi dolorosi, ma il Pd ha fatto prevalere l’interesse ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 21 agosto 2022) Ci mancava solo la dichiarazione d’amore di Pierferdinandoper il Pd. Nessuno deve meravigliarsi, lascia intendere, di come negli anni sia passato da una sponda all’altra. «Ho sostenuto da tempo in Parlamento governi legati al Pd (Letta, Renzi, Gentiloni). E altri in fase diverse, come Draghi, con la mozione di fiducia presentata fino all’ultimo giorno», afferma in un’intervista al “Quotidiano Nazionale”. Poi rincara la dose, il suo – per la sinistra – è una cotta che dura da tempo. «Il Pd, ai, ha preso la posizione piùsui dossier principali: interni, europei e internazionali. E sui conti pubblici», arriva incredibilmente a dire, «ha saputo responsabilmente evitare demagogie. Monti e Draghi sono stati passaggi dolorosi, ma il Pd ha fatto prevalere l’interesse ...

pietroraffa : == A Bologna, per il Senato, gli elettori troveranno nella stessa scheda Pippo Civati al proporzionale e Pier Ferdi… - luigimuzii : @lageloni @ldibartolomei No, tutto come sempre. Accetto scomesse su quando i nuovi (e vecchi) campioni cambieranno… - SecolodItalia1 : Casini sempre più “innamorato” dei dem: «Ai miei occhi il Pd è il più coerente di tutti» - carlottasiani1 : @borghi_claudio Vede Borghi, ci sono persone come Casini, stando sempre in penombra.. come dire, me sta bene tutto, vado dove tira il vento! - Giraffa50 : RT @galgani_marta: Il PD candida Casini a Bologna, imbarazzante ?? Letta chiede al candidato La Regina un passo indietro perché difende la P… -