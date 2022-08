Cariello Lega | Bene approvazione Legge sul Gas gratis ai lucani

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 21 agosto 2022) “L’dellasul Bonus gas gratuito aiè realtà: da oggi inizia la più grande rivoluzione mai realizzata qui in Basilicata. Un ringraziamento al Presidente Bardi, alla sua Giunta e tutta la maggioranza di centrodestra per aver portato a compimento questo Ddl che non è una mancetta o uno spot elettorale. La rinegoziazione degli accordi compensativi con le compagnie energetiche porterà un vantaggio netto, tangibile aiche nelle bollette di ottobre e novembre non vedranno più la voce relativa alla “molecola gas”. Questaè uno spot non dell’Amministrazione Bardi ma della Basilicata e dei suoi cittadini”. Così in una nota il capogruppo della, Pasqualeche continua: “Sono orgoglioso di rappresentare il primo Partito della ...