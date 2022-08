Ambra Angiolini torna a Stromboli dopo l’incendio e l’alluvione: “Qui per dare una mano” (Di domenica 21 agosto 2022) Alla fine, Ambra Angiolini è tornata a Stromboli a due mesi dal terribile incendio scoppiato durante le riprese di una fiction Rai sulla “Protezione Civile” che la vedeva tra i protagonisti. “Sono qui per dare una mano” avrebbe detto l’attrice, accompagnata sul posto anche dall’attore Andrea Bomente e dal direttore della produzione della fiction: lo riporta Fanpage.it. Proprio quel rogo, infatti, aveva scatenato lo scorso 12 agosto una clamorosa alluvione, che aveva sepolto sotto fiumi di fango l’isoletta delle Eolie. Ambra Angiolini sta aiutando volontari e cittadini a spalare e a recuperare gli oggetti perduti. L’attrice non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali alla stampa, ma ha aperto un dialogo con le persone dell’Isola. Il suo agente ha detto al ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) Alla fine,ta aa due mesi dal terribile incendio scoppiato durante le riprese di una fiction Rai sulla “Protezione Civile” che la vedeva tra i protagonisti. “Sono qui peruna” avrebbe detto l’attrice, accompagnata sul posto anche dall’attore Andrea Bomente e dal direttore della produzione della fiction: lo riporta Fanpage.it. Proprio quel rogo, infatti, aveva scatenato lo scorso 12 agosto una clamorosa alluvione, che aveva sepolto sotto fiumi di fango l’isoletta delle Eolie.sta aiutando volontari e cittadini a spalare e a recuperare gli oggetti perduti. L’attrice non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali alla stampa, ma ha aperto un dialogo con le persone dell’Isola. Il suo agente ha detto al ...

