Ucraina, Kiev attacca con i droni: colpita base della flotta russa sul Mar Nero (Di sabato 20 agosto 2022) La guerra in Ucraina si intensifica. In vista della celebrazione del Giorno dell'Indipendenza (24 agosto 1991) Kiev lancia nuovi attacchi contro obiettivi russi in Crimea e in altre parti occupate dell'Ucraina. colpita la base della flotta di Mosca sul Mar Nero, a Sebastopoli. La Russia denuncia che l'esercito ucraino avrebbe usato armi chimiche contro le sue truppe. "Il fumo si alza sopra il quartier generale della flotta del Mar Nero della Federazione russa a Sebastopoli", ha riferito questa mattina, 20 agosto, l'emittente pubblica Ucraina Suspilne. I media russi hanno affermato che Mosca ha sventato un attacco contro un porto nella ...

