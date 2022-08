Tuffi, Europei Roma 2022: oro Gran Bretagna nel sincro piattaforma 10m, Biginelli-Neroni giù dal podio (Di sabato 20 agosto 2022) Italia giù dal podio nella gara di Tuffi sincro piattaforma 10 metri femminile, valevole per gli Europei di Roma 2022. A conquistare la medaglia d’oro è la Gran Bretagna di Spendolini e Toulson che, grazie allo strepitoso punteggio di 303.60, supera la concorrenza delle ucraine Baylo e Luskun, argento con 298.86 punti. Terzo gradino del podio e medaglia di bronzo, invece, per la Germania delle Wassen. Le azzurre Maia Biginelli ed Elettra Neroni concludono la loro gara distanti delle rivali, al quarto posto con 267.48 punti. Ecco la classifica finale. CLASSIFICA FINALE Gran Bretagna (Spendolini/Toulson) 303.60 Ucraina (Baylo/Lyskun) 298.86 Germania ... Leggi su sportface (Di sabato 20 agosto 2022) Italia giù dalnella gara di10 metri femminile, valevole per glidi. A conquistare la medaglia d’oro è ladi Spendolini e Toulson che, grazie allo strepitoso punteggio di 303.60, supera la concorrenza delle ucraine Baylo e Luskun, argento con 298.86 punti. Terzo gradino dele medaglia di bronzo, invece, per la Germania delle Wassen. Le azzurre Maiaed Elettraconcludono la loro gara distanti delle rivali, al quarto posto con 267.48 punti. Ecco la classifica finale. CLASSIFICA FINALE(Spendolini/Toulson) 303.60 Ucraina (Baylo/Lyskun) 298.86 Germania ...

Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x2,??x1,??x3 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo: ??x3,??x5,??x… - Eurosport_IT : Davanti al pubblico di casa l’azzurra conquista un oro incredibile: dal terzo tuffo in poi non ce n’è per nessuna ??… - Eurosport_IT : CAMPIONI D'EUROPAAAAAA! ?????? L'Italia conquista la medaglia d'oro nel Team Event negli Europei di Tuffi: Eduard Tim… - sportface2016 : #Tuffi, #Roma2022: oro #GranBretagna nel sincro piattaforma 10m, #Biginelli-#Neroni giù dal podio - totoprsntn : I campionati europei di tuffi in TV La birra Il relax -