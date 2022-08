Richiude North Stream | bomba prezzi Acciaio e alimentare rallentano già

FabrizioDalCol : Richiude North Stream, bomba prezzi sulle aziende. Rallentano acciaio e alimentare. 'Produzione a rischio' - omarsivori : Richiude North Stream, bomba prezzi sulle aziendeRallentano acciaio e alimentare. 'Produzione a rischio' -

Il Fatto Quotidiano

Nuovo stop per il gasdotto Nord Stream a fine agosto L'annuncio di Gazprom di un nuovo stop per manutenzione del gasdotto Nord Stream, dal 31 agosto al 2 settembre, fa impennare il prezzo del gas, che ...Nuovo stop per il gasdotto Nord Stream a fine agosto L'annuncio di Gazprom di un nuovo stop per manutenzione del gasdotto Nord Stream, dal 31 agosto al 2 settembre, fa impennare il prezzo del gas, che ... Mosca chiude il Nord Stream 1 per manutenzione, la Germania teme che lo stop al gas diventi definitivo:… I prezzi dell'energia alle stelle fermano la produzione. Già oggi diverse aziende del settore alimentare stanno riducendo le consegne, dalla pasta ai pelati.