PSV Eindhoven: no a un'offerta dalla Premie per Gakpo (Di sabato 20 agosto 2022) Il PSV Eindhoven ha detto no a una prima offerta di 38 milioni di sterline da parte del Manchester United per l'esterno d'attacco Cody... Leggi su calciomercato (Di sabato 20 agosto 2022) Il PSVha detto no a una primadi 38 milioni di sterline da parte del Manchester United per l'esterno d'attacco Cody...

paperogha : @ematr_86 @sportmediaset In effetti è strano che la succulenta Rangers Glasgow- PSV Eindhoven non abbia fatto più a… - MichaoRossit : Rangers 2-2 PSV Eindhoven formazioni su - ukcalcio : I #Rangers si complicano la vita in vista del ritorno a Eindhoven dove li attenderà una vera e propria finale. Pecc… - calcioscozzese : Le reti di Colak e Lawrence non bastano ai Rangers per battere il PSV (2-2). Tutto ancora aperto nel ritorno di Ei… - DaniloServadei : Il PSV esce da Ibrox con un ottimo 2-2 ed avrebbe meritato di vincere. Ora sono i Rangers a dover fare l'impresa di… -