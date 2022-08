Processo Giggs, Ferguson: “Era un ragazzo tranquillo, lo prendevo come esempio nello spogliatoio” (Di sabato 20 agosto 2022) Nuovo Processo che coinvolge il mondo del calcio: negli ultimi giorni ha preso il via il procedimento giudiziario sull’ex centrocampista del Manchester United, Ryan Giggs. L’ex ct del Galles è coinvolto in un Processo per violenza domestica, che risale al novembre 2020. Tra le varie testimonianze pervenute nelle ultime ore c’è stata anche quella dell’ex allenatore dei Red Devils, Sir Alex Ferguson, che avrebbe descritto Giggs come una brava persona: “Ryan era un ragazzo tranquillo, che ascoltava quello che diceva sua madre. Io lo vedevo tutti i giorni ed era uno splendido ragazzo, che non dava mai problemi. All’interno dello spogliatoio spesso lo prendevo come ... Leggi su sportface (Di sabato 20 agosto 2022) Nuovoche coinvolge il mondo del calcio: negli ultimi giorni ha preso il via il procedimento giudiziario sull’ex centrocampista del Manchester United, Ryan. L’ex ct del Galles è coinvolto in unper violenza domestica, che risale al novembre 2020. Tra le varie testimonianze pervenute nelle ultime ore c’è stata anche quella dell’ex allenatore dei Red Devils, Sir Alex, che avrebbe descrittouna brava persona: “Ryan era un, che ascoltava quello che diceva sua madre. Io lo vedevo tutti i giorni ed era uno splendido, che non dava mai problemi. All’interno dellospesso lo...

