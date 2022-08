Milan | Leao è da blindare | per il rinnovo serve alzare il tetto ingaggi

_nzoAlo_ : RT @8raode: gli effetti del piolismo su Theo e Leao?? (fatelo arrivare al Milan Twitter) - MarioSantange12 : @angelmnt99 @Milan_eBasta @battitomilan7 Diciamo pure che gli udinesi preparano benissimo una sola trasferta all'an… - ACMK90 : RT @LucaManinetti: La terza maglia del #Milan ??? #Leao ?? - orso_marino : @RiccardoMeloni4 Per me il Milan l’anno scorso ha fatto un miracolo tipo il Leicester. Ha vinto grazie al suicidio… - angelmnt99 : @Milan_eBasta @battitomilan7 Bisogna affrontarli senza lasciare quei contropiedi concessi all'Udinese, altrimenti c… -

...della linea e Rafael, in ritardo di condizione, a sinistra. Come centravanti ecco Rebic, aspettando ovviamente di rivedere Ibrahimovic e il miglior Giroud PROBABILI FORMAZIONI ATALANTAMendes finora ha chiesto 7 milioni per, ilè arrivato a 4.5, la soglia stabilita per i big, ma è probabile che , possa dare l'ok per alzare l'asticella su alcuni contratti, unico modo per ...Il Milan sta pianificando una nuova offerta da inoltrare all’entourage di Rafael Leao, nel tentativo di convincerlo a prolungare il suo contratto con il club. Secondo SportMediaset, il Milan crede for ...Leao e Milan bloccati sul fronte rinnovo e così il top club può tentare l'assalto last-minute per il cartellino dell'attaccante portoghese. I dettagli ...