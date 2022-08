Michael Bublè papà per la quarta volta: è nata Cielo (Di sabato 20 agosto 2022) La coppia ha annunciato il lieto evento tramite i social: la piccola è arrivata a pochi mesi di distanza dalla guarigione del loro primogenito, colpito anni fa da un tumore. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di sabato 20 agosto 2022) La coppia ha annunciato il lieto evento tramite i social: la piccola è arrivata a pochi mesi di distanza dalla guarigione del loro primogenito, colpito anni fa da un tumore. L'articolo proviene da DireDonna.

Michael Bublé e Luisana sono genitori, oltre a Noah, di Elias, 6 anni, e di Vida Amber Betty, 4 anni. Michael Bublé papà per la quarta volta: le prime foto della piccola Cielo Nata la quarta figlia di Michael Bublé Quella che era già una famiglia bellissima e molto unita, lo scorso venerdì 19 agosto si è allargata ancora. L'annuncio della quarta gravidanza era arrivato lo...