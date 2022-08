Messico | arrestato giudice che indagava su studenti spariti

Agenzia_Ansa : Messico, arrestato il giudice che indagava sugli studenti desaparecidos - MediasetTgcom24 : Messico, indagava su studenti spariti: arrestato il giudice Jesus Murillo Karam #messico #20agosto #desaparecidos - Bruna71347573 : RT @Agenzia_Ansa: Messico, arrestato il giudice che indagava sugli studenti desaparecidos - GiannettiMarco : RT @Agenzia_Ansa: Messico, arrestato il giudice che indagava sugli studenti desaparecidos - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Messico, arrestato il giudice che indagava sugli studenti desaparecidos -

Inè statol'ex procuratore generale nazionale Jesus Murillo Karam, che era incaricato di indagare sulla sorte dei 43 studenti 'desaparacidos' nel 2014 ad Ayotzinapa, e con lui sono ......decine arresti Arresti eccellenti indopo le indagini sulla scomparsa nel 2014 di 43 studenti di Ayotzinapa mentre andavano a Città delper una manifestazione.l'ex ...MESSICO - Le indagini che erano scattate sulla scomparsa nel 2014 di 43 studenti di Ayotzinapa mentre andavano a Città del Messico per una manifestazione, hanno portato all'arresto di personaggi "ecc ...L'ex procuratore generale nazionale, Jesus Murillo Karam, era incaricato di far luce sulla sorte dei 43 studenti "desaparecidos" nel 2014 ad Ayotzinapa – In manette altre 64 persone fra militari e pol ...