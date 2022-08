elenabonetti : Tutta la mia vicinanza alle famiglie delle due vittime del maltempo e a quelle dei feriti. Ringrazio di cuore i soc… - vigilidelfuoco : #Maltempo #Toscana, prosegue il lavoro delle squadre dei #vigilidelfuoco in seguito alle forti piogge che hanno col… - vigilidelfuoco : #Maltempo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco nel Centro-Nord Italia per contrastare i danni causati da piogge… - Michele2125 : RT @LucillaMasini: Tromba d'aria sul Twiga, Briatore: 'Chi è felice è una merda'. Io non sono felice ma nemmeno triste, dato che oggettiv… - venti4ore : Maltempo Toscana, Giani “necessaria prevenzione più efficace”. La giunta prepara tre provvedimenti -

Nell'ultima settimana laè stata colpita dal, per fortuna nella nostra Chiesina non si sono registrati danni gravi ma dai social network si possono leggere gli appelli e le segnalazioni di tanti nostri ...Il Twiga riapre dopo l'ondata diche fino a ieri si era abbattuta sul Centro Italia e, in particolare, sulla. I nubifragi non hanno risparmiato lo stabilimento balneare di Forte dei Marmi di proprietà di Flavio ...Chiesina e le sue frazioni scrive: "Nell'ultima settimana la Toscana è stata colpita dal maltempo, per fortuna nella nostra Chiesina non si sono registrati danni gravi ma dai social network si possono ...Il Presidente Giani, visto il disastro capitato in molte zone della Regione, ha deciso di correre ai ripari in tema di prevenzione ...