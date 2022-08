L'oro europeo di Marsaglia, un tuffo nella storia (Di sabato 20 agosto 2022) AGI - Un tuffo nella storia per Lorenzo Marsaglia: lo ha fatto nella sua Roma. A poche ore da un'altra stupenda doppietta, oro Gregorio Paltrinieri e argento per Domenico Acerenza nella 5 km in acque libere nel mar Tirreno difronte alla spiaggia di Ostia, dai tuffi sono arrivate altre due medaglie con Marsaglia oro e Giovanni Tocci bronzo nel trampolino da tre metri. Allo 'Stadio del Nuoto' al Foro Italico, impianto che ha formato generazioni di tuffatori, il 25enne tuffatore azzurro ha conquistato ai Campionati europei la medaglia d'oro nell'unica specialità olimpica individuale dal trampolino. Marsaglia, atleta della Marina Militare seguito da Benedetta Molaioli, al termine di una prestazione superlativa con due salti oltre gli 80 punti ha scritto ... Leggi su agi (Di sabato 20 agosto 2022) AGI - Unper Lorenzo: lo ha fattosua Roma. A poche ore da un'altra stupenda doppietta, oro Gregorio Paltrinieri e argento per Domenico Acerenza5 km in acque libere nel mar Tirreno difronte alla spiaggia di Ostia, dai tuffi sono arrivate altre due medaglie conoro e Giovanni Tocci bronzo nel trampolino da tre metri. Allo 'Stadio del Nuoto' al Foro Italico, impianto che ha formato generazioni di tuffatori, il 25enne tuffatore azzurro ha conquistato ai Campionati europei la medaglia d'oro nell'unica specialità olimpica individuale dal trampolino., atleta della Marina Militare seguito da Benedetta Molaioli, al termine di una prestazione superlativa con due salti oltre gli 80 punti ha scritto ...

Eurosport_IT : ??OROOOOOOOOO ???? Chiara Pellacani conquista l’oro europeo nei tuffi dal trampolino 3m: quarto oro per lei qui a Rom… - Eurosport_IT : BELLO E IMPOSSIBILE GIMBOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ?????? Gianmarco Tamberi conquista la medaglia d'oro nel salto in… - Coninews : 10 anni dopo l'oro di Fabrizio Donato, l'Italia è tornata sul podio europeo nel salto triplo grazie ad Andrea Dalla… - mariacarmen_88 : RT @Eurosport_IT: ??OROOOOOOOOO ???? Chiara Pellacani conquista l’oro europeo nei tuffi dal trampolino 3m: quarto oro per lei qui a Roma con… - rihannasnose : RT @yleniaindenial1: 'ancora una volta dobbiamo dire: È GAME OVER PER IL RESTO D'EUROPA, C'È SOLTANTO L'ITALIA E DIETRO PIÙ NESSUNO E C'È S… -