LIVE Canoa velocità, Europei 2022 in DIRETTA: oro per Rizza/Di Liberto, Tacchini bronzo nel C1 1000 e nel C1 5000 (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, tv, streaming ed italiani in gara sabato 20 agosto 19.45 Seconda medaglia di giornata e secondo bronzo per Carlo Tacchini, che dopo il terzo posto odierno nella specialità olimpica del C1 1000 maschile, ottiene il medesimo piazzamento nella specialità non olimpica del C1 5000 maschile. Le altre tre gare di fondo previste per oggi sono state rinviate a domani per le avverse condizioni meteo. Carlo Tacchini oggi chiude al terzo posto ed ottiene il bronzo in 23:13.346, a 22.543 dall’oro del tedesco Sebastian Brendel, primo in 22:50.803. L’argento va al magiaro Balazs Adolf, secondo in 22:52.684 (+1.881). Resta ai piedi del podio lo spagnolo Diego Romero, quarto in 23:18.674 (+27.871). Quinta ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, tv, streaming ed italiani in gara sabato 20 agosto 19.45 Seconda medaglia di giornata e secondoper Carlo, che dopo il terzo posto odierno nella specialità olimpica del C1maschile, ottiene il medesimo piazzamento nella specialità non olimpica del C1maschile. Le altre tre gare di fondo previste per oggi sono state rinviate a domani per le avverse condizioni meteo. Carlooggi chiude al terzo posto ed ottiene ilin 23:13.346, a 22.543 dall’oro del tedesco Sebastian Brendel, primo in 22:50.803. L’argento va al magiaro Balazs Adolf, secondo in 22:52.684 (+1.881). Resta ai piedi del podio lo spagnolo Diego Romero, quarto in 23:18.674 (+27.871). Quinta ...

