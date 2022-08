(Di sabato 20 agosto 2022) Ci mancano solo le prefiche ad accompagnare il “pianto funebre” di Enricoche rievoca ildella caduta del. Un mese fa quei “cattivoni” di Salvini, Berlusconi e Conte facevano cadere l’esecutivo . Lo ricorda in un video messaggio su Twitter il segretario del Pd. A rendere più plastico il “lutto” ci mancavano, appunto, solo quelle figure che nella classicità venivano ingaggiate per amplificare e drammatizzare il pianto di amici e congiunti di un defunto.a “lutto”,ildel20 luglio, data cerchiata diper l’inconsolabile. Che dovrebbe essere a “lutto” per casi più inquietanti per il suo partito, oggi definito da molti ...

NicolaPorro : ?? Letta che piange alla Cnn, Moody's contro la #FlatTax e le assurde critiche a #SannaMarin. Questo e altro nella… - SecolodItalia1 : Letta “piange” il trigesimo del governo Draghi: “L’hanno fatto cadere…”. Il web lo fa nero - 4ever_cat : RT @NicolaPorro: ?? Letta che piange alla Cnn, Moody's contro la #FlatTax e le assurde critiche a #SannaMarin. Questo e altro nella #zuppadi… - ileanariparbel6 : RT @NicolaPorro: ?? Letta che piange alla Cnn, Moody's contro la #FlatTax e le assurde critiche a #SannaMarin. Questo e altro nella #zuppadi… - buronjek : RT @NicolaPorro: ?? Letta che piange alla Cnn, Moody's contro la #FlatTax e le assurde critiche a #SannaMarin. Questo e altro nella #zuppadi… -

RomaToday

Si è sentita tradita, ha parlato di 'schiaffo' e ha anche ironizzato sugli 'occhi di tigre' di Enrico, quelli che ogni militante deve tirare fuori in campagna elettorale per vincere contro le ...... come Renato Brunetta, lo: "Ci conoscevamo da cinquant' anni, la sorella Ippolita aveva ... Su posizioni diverse, non sempre coincidenti, ma come Gianniuno di quegli uomini della ristretta ... Elezioni 2022, le candidature del centrosinistra a Roma: chi ride e chi piange