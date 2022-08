Lady Louise, che lavoro fa la nipote prediletta della Regina (a meno di 6 sterline l’ora) (Di sabato 20 agosto 2022) “Non capita tutti i giorni di acquistare le begonie da un Reale”. E come potremmo dare torto all’uomo intervistato dal tabloid britannico The Sun, ignaro (almeno all’inizio) che a servirla nel suo negozio di piante preferito ci fosse niente meno che Lady Louise Windsor, la nipote prediletta della Regina Elisabetta. Lunga chioma bionda, sorriso smagliante e grandi occhi azzurri come quelli di papà Edoardo e di mamma Sophie del Wessex, la dolce Lady Louise fino a poco tempo fa non era certamente tipo da finire sulle pagine dei giornali. Ma tutti, sudditi e non, si sono dovuti ricredere: a 18 anni la sua fama è in costante ascesa e lo si deve non tanto al suo retaggio (né agli scandali), quanto alla decisione di vivere ... Leggi su dilei (Di sabato 20 agosto 2022) “Non capita tutti i giorni di acquistare le begonie da un Reale”. E come potremmo dare torto all’uomo intervistato dal tabloid britannico The Sun, ignaro (alall’inizio) che a servirla nel suo negozio di piante preferito ci fosse nientecheWindsor, laElisabetta. Lunga chioma bionda, sorriso smagliante e grandi occhi azzurri come quelli di papà Edoardo e di mamma Sophie del Wessex, la dolcefino a poco tempo fa non era certamente tipo da finire sulle pagine dei giornali. Ma tutti, sudditi e non, si sono dovuti ricredere: a 18 anni la sua fama è in costante ascesa e lo si deve non tanto al suo retaggio (né agli scandali), quanto alla decisione di vivere ...

