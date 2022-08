Inter | Inzaghi ritrova il sorriso grazie a Skriniar Le ultime in vista dello Spezia | Primapagina

(Di sabato 20 agosto 2022) 2022-08-19 23:35:00 Arrivano conferme:non è stata anticipata dalla consueta conferenza della vigilia: il tecnico nerazzurro Simoneha parlato ai canali social del club, mostrandosi più rilassato rispetto alle sue precedenti uscite. Certo, il contesto e le domande concilianti hanno contribuito a non alterare la sua tenuta mentale, ma in effetti buone rassicurazioni gli sono arrivate anche sul fronte mercato, dopo l’incontro odierno tra la dirigenza nerazzurra e quella del PSG per il difensore slovacco, Milan. ASSALTO FALLITO – Nel vertice tenuto ieri con Zhang, Ausilio e Marotta hanno ribadito al presidente quantosia fondamentale per gli equilibri della squadra e pertanto incedibile se non di fronte a una proposta davvero indecente (80 milioni di euro). Dopo ...

Inter : Mister Inzaghi = Tutti gli #InterFans ieri sera ???? #ForzaInter - cmdotcom : Inter, Marotta gela Inzaghi: 'Mercato chiuso? Normale che dica così, ma noi abbiamo degli obbighi. Il difensore...' - Gazzetta_it : Pioli e Inzaghi ripartono con due vittorie, ma che differenza tra Milan e Inter - infoitsport : Inter-Spezia, due novità di formazione per Inzaghi rispetto a Lecce - infoitsport : Ceccarini: «Skriniar, da Zhang certezza a Inzaghi. Acerbi-Inter si chiude» -

Come anticipato da calciomercato.com , il presidente dell', Steven Zhang, non ha dato il via ... Simone, che chiede da ormai tempo un'alternativa a De Vrij, è pronto a riabbracciare Acerbi, ...... Federico Pastorello , ed è arrivata l'apertura della Lazio al prestito di Acerbi all'. Così Simonepotrà avere presto in rosa il sostituto di Andrea ...Inzaghi, Spalletti e Mourinho a bassa quota contro Spezia ... Il Milan conoscerà già il risultato dell’Inter, che inaugura la sua stagione a San Siro ospitando sabato alle 20.45 lo Spezia in un’altra ...(ITALPRESS) – L’Inter prepara il debutto casalingo stagionale a San Siro. La mia squadra ha molte soluzioni a disposizione e questo è molto importante, perchè come si è visto fin dalla prima… Leggi ...