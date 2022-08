Inter : ?? A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 5 Gagliardini, 8 Gosens, 9 Dzeko, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D… - SkySport : INTER-SPEZIA 3-0 Risultato finale ? ? #LautaroMartinez (35’) ? #Calhanoglu (52’) ? #Correa (82’) ? Serie A – 2^ gio… - FcInterNewsit : ?? FISCHIO FINALE A SAN SIRO! L'Inter batte lo Spezia 3-0 grazie alle reti di Lautaro, Calhanoglu e Correa. Nerazzur… - TheResolutor : RT @FabRavezzani: #Inter davvero convincente e una conferma: ha nettamente il miglior attacco del campionato. Lautaro, Lukaku, Dzeko e Corr… - VivInterNews : RT @internewsit: Correa: «Inzaghi? So che si fida di me, vogliamo vincere! Vi spiego il gol» - -

Calciomercato.com

Il tabellino di- Spezia 3 - 0 vedi anche Lecce -1 - 2: vittoria all'ultimo secondo dei nerazzurri Gol: nel pt 35' Lautaro; nel st 7' Calhanoglu e 37'(3 - 5 - 2): ...Commenta per primo- Spezia 3 - 0 Marcatori : 35' Lautaro, 7' s.t. Calhanoglu, 37' s.t.Assist : 35' Lukaku, 37' s.t. Dzeko(3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic (dal 39' s.t. Asllani), Calhanoglu (dal 30' s.t. Gagliardini), Dimarco ... Inter, Correa: 'Posso dare molto di più rispetto all'anno scorso' Noi abbiamo sempre parlato tanto anche quando è andato via e prima del suo ritorno La squadra di Simone Inzaghi è sempre stata in controllo della gara e ha saputo colpire lo… Leggi Ore 07:18 - Dove ve ...Inter-Spezia termina senza troppe sorprese. Sempre tanta Inter alla prima uscita a San Siro, con lo Spezia che ha provato a rimanere in gara con qualche guizzo risultato insufficiente a fermare lo str ...