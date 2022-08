GF VIP | dichiarazione minacciosa | “Ho un conto da saldare con lui” | la questione è ancora aperta

Leggi su ck12

(Di sabato 20 agosto 2022) Manca poco al GF VIP 7, ma si prevedono già fulmini e saette. Le sue parole non lasciano dubbi: c’è già tensione tra loro due GF VIP (Youtube)Se è vero com’è vero che i reality show come il Grande Fratello si compongono anche e soprattutto di liti e discussioni, è raro che queste inizino prima del reality stesso. Nelle ultime ore, però, il clima del prossimo GF VIP si sta facendo molto teso. Sebbene Alfonso Signorini e la redazione abbiano annunciato ben pochi concorrenti, la situazione sembra già piuttosto succulenta. Le parole della showgirl non lasciano spazio ad alcun dubbio e lanciano l’amo verso quella che, si prevede, sarà una delle prime discussioni: ecco chi riguarda e cosa sta succedendo. GF VIP, Orietta Berti lo ammette Orietta Berti (fonte youtube)Tra le poche certezze in merito alla prossima edizione del GF VIP c’è lei, Orietta Berti. La cantante ...