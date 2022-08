Emilia Romagna, avvertite due scosse di terremoto in meno di un’ora: l’epicentro è a Bagnolo in Piano (Di sabato 20 agosto 2022) Due scosse di terremoto in appena un’ora. È quanto accaduto oggi, 20 agosto, in Emilia-Romagna. La prima si è verificata alle 19.10 con epicentro a Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia, con una magnitudo di 2.3 e una profondità di 32 chilometri. La seconda scossa, sempre con epicentro a Bagnolo è stata distintamente percepita dalla popolazione. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) il terremoto ha avuto una magnitudo di 3.2, con una profondità di 9 chilometri. La scossa è stata avvertita tra Reggio, Correggio, Carpi e Bagnolo. Al momento, non risultano esserci eventuali danni a persone o cose. Nella zona in questione, questi eventi sismici vengono ... Leggi su open.online (Di sabato 20 agosto 2022) Duediin appena. È quanto accaduto oggi, 20 agosto, in. La prima si è verificata alle 19.10 con epicentro ain, in provincia di Reggio, con una magnitudo di 2.3 e una profondità di 32 chilometri. La seconda scossa, sempre con epicentro aè stata distintamente percepita dalla popolazione. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ilha avuto una magnitudo di 3.2, con una profondità di 9 chilometri. La scossa è stata avvertita tra Reggio, Correggio, Carpi e. Al momento, non risultano esserci eventuali danni a persone o cose. Nella zona in questione, questi eventi sismici vengono ...

