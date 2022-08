Diretta Torino-Lazio 0-0: destro di Immobile deviato in angolo a Milinkovic battuto (Di sabato 20 agosto 2022) La Lazio di Maurizio Sarri cerca la seconda vittoria consecutiva dopo quella in rimonta contro il Bologna della prima giornata. L'impegno, per i biancocelesti, è sicuramente assai... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 20 agosto 2022) Ladi Maurizio Sarri cerca la seconda vittoria consecutiva dopo quella in rimonta contro il Bologna della prima giornata. L'impegno, per i biancocelesti, è sicuramente assai...

zazoomblog : Diretta Torino-Lazio 0-0: ci prova Radonjic col destro conclusione a lato - #Diretta #Torino-Lazio #prova… - infoitsport : Diretta Torino - Lazio (0-0) Serie A 2022/2023 - infoitsport : Torino Lazio in streaming gratis? Guarda la partita in diretta - infoitsport : Torino-Lazio, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE - infoitsport : Torino-Lazio: formazioni UFFICIALI e prepartita in diretta -