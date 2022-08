Diretta Inter-Spezia 2-0: ?Calhanoglu raddoppia in avvio di ripresa, Lukaku esce tra gli applausi (Di sabato 20 agosto 2022) La nuova Inter di Simone Inzaghi fa il suo esordio a San Siro in casa contro la Spezia alle 20.45. I nerazzurri nella prima giornata hanno battuto 2-1 il Lecce al Via del Mare all'ultimo istante... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 20 agosto 2022) La nuovadi Simone Inzaghi fa il suo esordio a San Siro in casa contro laalle 20.45. I nerazzurri nella prima giornata hanno battuto 2-1 il Lecce al Via del Mare all'ultimo istante...

Inter : Mancano poche ore al primo match di campionato, in diretta su Twitch le ultime su #LecceInter ?? Entra in live ??… - Inter : Siamo live su Twitch ora! Tra poco qualche ospite ?? Non perderti la diretta, clicca qui ?? - ScMotorieSelmi : In campo Inter-Spezia 2-0 e Sassuolo-Lecce 1-0 DIRETTA - zazoomblog : Diretta Inter-Spezia 1-0 dopo i primi 45: Lautaro la sblocca su sponda di Lukaku poi il belga colpisce una traversa… - internewsit : LIVE - Inter-Spezia 1-0, squadre in campo a San Siro per il secondo tempo - -