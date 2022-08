Atp 250 Winston-Salem 2022 | montepremi e prize money

Leggi su sportface

(Di sabato 20 agosto 2022) Iled ildel torneo Atp 250 di(cemento outdoor), ultimo appuntamento prima dell’inizio degli US Open. A guidare il seeding c’è il bulgaro Dimitrov, seguito dall’olandese Van De Zandschulp, dal danese Rune e dallo statunitense Cressy. In gara anche l’argentino Baez, l’australiano Kokkinakis ed il britannico Draper. Sono ai nastri di partenza pure l’austriaco Thiem, beneficiario di una wild card, e l’inglese Edmund, al via grazie al ranking protetto. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE Difenderanno i colori azzurri in tre. Si tratta di Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini, chiamati a raccogliere punti e fiducia in vista dell’ultimo Slam della stagione. I primi due sono testa di serie e dunque potranno usufruire di un bye ...