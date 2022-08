Amazon diventa un social network? Pronta la sua versione di “TikTok” con al centro i prodotti (Di sabato 20 agosto 2022) Chi non se ne è reso conto o non frequenta l’ambiente… o ha le fette di salame (anche belle spesse!) sugli occhi. I social, nel particolare quelli come TikTok, stanno letteralmente conquistando il mondo. E a comprenderlo e tentare di portare sempre più acqua al proprio mulino, questa volta, c’è Jeff Bezos. Amazon come TikTok: pronto il suo social – 19822 www.computermagazine.itIl mondo è ormai in mano ai big della tecnologia. Precisamente ai social network, che stanno via via conquistando non solo internet, ma anche la nostra quotidianità. Il nostro modo di fare, pensare, agire e… acquistare. TikTok è probabilmente l’esempio più lampante, forte di una crescita iperbolica, che l’ha portata ad essere l’app più popolare al mondo dopo l’esplosione durante ... Leggi su computermagazine (Di sabato 20 agosto 2022) Chi non se ne è reso conto o non frequenta l’ambiente… o ha le fette di salame (anche belle spesse!) sugli occhi. I, nel particolare quelli come, stanno letteralmente conquistando il mondo. E a comprenderlo e tentare di portare sempre più acqua al proprio mulino, questa volta, c’è Jeff Bezos.come: pronto il suo– 19822 www.computermagazine.itIl mondo è ormai in mano ai big della tecnologia. Precisamente ai, che stanno via via conquistando non solo internet, ma anche la nostra quotidianità. Il nostro modo di fare, pensare, agire e… acquistare.è probabilmente l’esempio più lampante, forte di una crescita iperbolica, che l’ha portata ad essere l’app più popolare al mondo dopo l’esplosione durante ...

StefanoLarosa13 : @maninomax @andreaguarise Mmmmhhhhh...è proprio su questa 'legalità' di Amazon che avrei da ridire! Diciamo che son… - lekwilliams : IL GIGLIO TIGRE DI BANGKOK di Owen Jones è la storia spigolosa di come una ragazza #maltrattata diventa 'IL GIGLIO… - blackmvld : @Texosexxo Posteitaliane consegna il giorno dopo, ti lasciano l'avviso nella buchetta dopodiché se non sei a casa p… - is_amazon : RT @Mov5Stelle: Stiamo costruendo un importante e rivoluzionario progetto per il futuro dell’Italia. Abbiamo bisogno anche di te per affr… - giuseppeciccia4 : “Quando è negata la libertà, combattere diventa un obbligo!” Giuseppe Ciccia, “La ragazza dal cappotto rosso” Leggi… -