Un anno di Talebani vissuto pericolosamente dagli afghani (Di venerdì 19 agosto 2022) A Kandahar, nel Sud del Paese, ieri 2.000 religiosi Talebani si sono incontrati alla presenza del leader del movimento, Haibatullah Akhundzada. Ignoti, finora, i contenuti dell’assemblea. Certo, un modo per L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 19 agosto 2022) A Kandahar, nel Sud del Paese, ieri 2.000 religiosisi sono incontrati alla presenza del leader del movimento, Haibatullah Akhundzada. Ignoti, finora, i contenuti dell’assemblea. Certo, un modo per L'articolo proviene da il manifesto.

riotta : Un anno fa giuravano 'Donne afghane non vi dimenticheremo, non permetteremo ai talebani di ridurvi schiave'. Diment… - _Nico_Piro_ : Pane Lavoro Libertà Un anno dopo tornano in piazza le donne di Kabul ma i talebani le fermano, nel peggiore dei m… - SaveChildrenIT : Il 15/8 ricorre il primo anno dalla presa di controllo dei talebani in #Afghanistan. Crisi economica, carenza di c… - SDracopoulou : RT @FranceenItalie: Il 15.08.21, i Talebani prendevano il potere con la forza in ????. Oggi la situazione umanitaria è tragicamente peggiorat… - Lorenandriollo : @giuliocavalli Impressionante! Non ho parole! Questa è gente che va rieducata con le buone o con le cattive. Poi pa… -