Ultime Notizie – Elezioni 2022, Giobbe Covatta e Pippo Civati candidati con Verdi-Si (Di venerdì 19 agosto 2022) Giobbe Covatta si candida con i Verdi. Lo ha annunciato il portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli, aggiungendo che all'alleanza elettorale con Sinistra italiana, darà una mano anche Pippo Civati, l'ex deputato del Pd e fondatore di Possibile, che andrà a unirsi a Aboubakar Soumahoro e Ilaria Cucchi, già presentati nei giorni passati. "Con queste 4 candidature – ha dichiarato Bonelli – vogliamo rappresentare quell'Italia che oggi è invisibile e dare una risposta a quei giovani che ci dicono di fare qualcosa per la crisi climatica. Quella crisi che non viene affrontata da Calenda, Salvini o Meloni che sono uniti per dire sì al nucleare e che, in realtà, vogliono mettere le mani nelle tasche degli italiani invece di affrontare la grande questione legata alle energie rinnovabili. Va detto ...

