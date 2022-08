Traffico Roma del 19-08-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Bentrovati cominciamo col segnalare un incidente sulla Pontina Attenzione ci sono incolonnamenti tra Castelno Trigoria è l’uscita per Castel di Decima in direzioneNapoli zia locale diCapitale ci segnala un incidente a Ottavia in via Alfonso Gallo nei pressi di via Federico a Genova come andiamo le dovute attenzioni Tutto abbastanza tranquillo sulla restante rete viene a cittadina nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare consolare altrettanto per quanto concerne le autostrade del territorio ea proposito di autostrade lavori di manutenzione laFiumicino tra l’aeroporto il bivio per Civitavecchia Fregene in direzioneè opportuno procedere con le dovute cautele in tema di lavori ricordiamo quelli sulla Cassia ...