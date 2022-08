The Blacklist | trama episodi 19 agosto 2022 su Rai 2

(Di venerdì 19 agosto 2022) THE19. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 venerdì 19su Rai 2. Ecco di seguitoe anticipazioni sugli. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Thestagione 8o Balthazar “Bino” Baker. Si riparte dal finale della scorsa puntata. Liz è ora in custodia della Task Force e in viaggio direzione Post Office. Ressler è con lei insieme a una nutrita scorta armata fino ai denti. Basteranno per fermare Townsend? Ovviamente no. Proprio mentre Reddington cerca di far capire a Cooper che l’FBI non può far nulla per proteggere Liz, il convoglio viene attaccato. L’autista del veicolo in cui viaggiavano Liz e Ressler viene ucciso. E ...

Teleblogmag : Ecco tutti gli appuntamenti televisivi della serata! #GuidaTV - clalala26 : vabbè torno a vedermi the blacklist con il ghiaccio sulla mia povera caviglia - Teleblogmag : Ecco tutti gli appuntamenti televisivi della serata! #GuidaTV - xmartioriginal : Posso dire che per ora mi sta dando delle vibes che sono un misto fra The Gifted e Blacklist? Sto amando. #TheEclipseSeriesEP1 - LallaLak : @RaiPlay ma perché mettete nella pubblicità della serie 'The blacklist' rivedi gli episodi su raiplay... e poi non è possibile farlo? -

Dituttounpop

21:00 - Europei di Monaco 2022 23:00 -Balthazar 'Bino' Paker 23:48 -Goodwin Page 00:44 - Meteo 2 00:45 - Appuntamento al cinema 00:50 - RaiNews NOTIZIARIO. Rai 3 19:00 - ...Dodici anni dopo la conclusione di Lost , Matthew Fox torna in azione nel trailer ufficiale di Last Light , miniserie thriller di Patrick Massett e John Zinman ( Friday Night Lights ,) ... The Blacklist 8 su Rai 2, due nuove puntate stasera venerdì 19 agosto PLDT and Smart Communications, Inc. continue to clamp down on the spread of child abuse materials (CSAM) online, blocking almost 250,000 attempts to open links known to contain CSAM last month. This ...Positions in government departments, ministries, parastatals and other state agencies are brimming with fathers, mothers, grandmothers and their clans, which compromises adherence to regulations ...