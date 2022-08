Terzo Polo | su Rdc e ius scholae vicini al Pd | su sicurezza e nucleare al centrodestra

Linkiesta : Attuare il #Pnrr e l’Agenda #Draghi (con Draghi presidente del Consiglio) Il leader di @Azione_it presenta al Sena… - ilfoglio_it : Cosa c’è nel programma della coalizione tra Azione e Italia Viva. Energia, sud, lavoro, merito, clima. Un buon mix - Linkiesta : Non siamo terzo, ma un nuovo polo, dice @sandrogozi | #ElezioniPolitiche22 - tedpanski : RT @RenzoMattei: C'è un errore di battitura nel programma del Terzo Polo. Il viaggio gratis a Roma sarà solo per gli eletti. - ninabecks1 : @Quirinale @Palazzo_Chigi chiediamo che venga applicata la par condicio nella tv pubblica il cui canone anche noi,… -

Anche per ili tasselli iniziano ad andare al proprio posto. Ieri infatti, nel corso dell'ennesima inevitabile riunione, Carlo Calenda e Matteo Renzi hanno raggiunto un'intesa 'quasi definitiva'. Le ...Le ultime scintille fra centrodestra, centrosinistra e. La nota di Paola Sacchi Lo schema è antico, ideologico, quasi trentennale, e ormai suona po' ossessivo. Allarme da sinistra per il nemico centrodestra, detto sempre e solo 'destra', alle ...Se nel programma Pd la parola nucleare neppure esiste, nel centrodestra al contrario viene vista come una via d'uscita decisiva per la crisi.Il puzzle delle liste è ormai quasi completo. Anche perché, da domani alle 8, i nomi definitivi si potranno consegnare alle cancellerie delle Corti di appello. Il termine ultimo è fissato per lunedì a ...