Quando il mercato è affare di casa - Sport - quotidiano.net (Di venerdì 19 agosto 2022) Adrien Rabiot, 27 anni: alla Juve ha un contratto da 7 milioni a stagione, allo United ne ha chiesti 10 Leggi su quotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Adrien Rabiot, 27 anni: alla Juve ha un contratto da 7 milioni a stagione, allo United ne ha chiesti 10

DeiCalcio : Qual è la giustificazione più odiosa dei tuttobeners al mercato vomitevole del Milan? Inizio io “non prendiamo i g… - Fabiobruno_bg : @matteosalvinimi La ???? ci ha fatto un favore, quando il PD si rivolgerà alla ???? per alzare lo spread e costringerci… - Fabiobruno_bg : @EnricoLetta La ???? ci ha fatto un favore, quando il PD si rivolgerà alla ???? per alzare lo spread e costringerci a s… - mil_mar : RT @peppeiannicelli: Contra facta non sunt argumenta. Dal sette e mezzo iniziale, il mercato del Napoli sta lievitando verso il dieci e lod… - AngeloBove69 : RT @NeroAzzurro20: questo è ciò che disse tale Bargiggia…un “esperto” di mercato che lavorava a Mediaset nell’area filo-Moggiana…quando ve… -