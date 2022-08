Proposta shock per Gabriel Garko: “Solo tra di noi” | Incontro in gran segreto (Di venerdì 19 agosto 2022) Chiamata inaspettata per il noto attore Gabriel Garko che deve decidere se accettare una Proposta shock: ecco cosa sta succedendo L’attore Gabriel Garko (screenshot Mediaset)Il compleanno di Gabriel Garko ha per giorni infiammato il gossip a causa di alcune assenze illustri. In occasione della sua festa, non si sono viste infatti le sue ex colleghe più famose ovvero Manuela Arcuri e Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco. Non è passata inosservata nemmeno l’assenza di un uomo che in passato è stato molto importante per l’attore ovvero il collega e ballerino Gabriele Rossi. L’ex gieffino, che in passato ha avuto anche una storia d’amore con Garko, ha finalmente deciso di raccontare come sono andate davvero le cose ... Leggi su specialmag (Di venerdì 19 agosto 2022) Chiamata inaspettata per il noto attoreche deve decidere se accettare una: ecco cosa sta succedendo L’attore(screenshot Mediaset)Il compleanno diha per giorni infiammato il gossip a causa di alcune assenze illustri. In occasione della sua festa, non si sono viste infatti le sue ex colleghe più famose ovvero Manuela Arcuri e Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco. Non è passata inosservata nemmeno l’assenza di un uomo che in passato è stato molto importante per l’attore ovvero il collega e ballerinoe Rossi. L’ex gieffino, che in passato ha avuto anche una storia d’amore con, ha finalmente deciso di raccontare come sono andate davvero le cose ...

bicipi : @ngiocoli Non le è piaciuta molto la proposta shock...?? - bicipi : Non gli è piaciuta la proposta shock... - AlexSabetti : RT @kulturjam: In una campagna elettorale asfittica, ecco sbucare una proposta 'shock' di Fratelli d’Italia: la nazionalizzazione della TIM… - emicri77 : @CarloCalenda @matteorenzi @Azione_it @ItaliaViva @marattin @msgelmini @meb @mara_carfagna @elenabonetti bellissimo… - BastiatContrari : Dicembre 2017. Si era in campagna elettorale e la destra proponeva #FlatTax, #pensioni minime a 1.000€ al mese e ab… -