Polizia di Berlino apre indagine preliminare su Abu Mazen per le accuse di "Olocausto" a Israele: "Incitamento all'odio" (Di venerdì 19 agosto 2022) Non sono bastate le reazioni politiche ai vertici del governo tedesco e di quello israeliano alle parole del leader dell'Autorità Nazionale Palestinese, Abu Mazen, che ha accusato lo Stato ebraico di aver commesso "50 Olocausti" nei confronti della popolazione palestinese. Quelle dichiarazioni, pronunciate nel corso della conferenza stampa congiunta con il cancelliere Olaf Scholz, avranno anche conseguenze giudiziarie. La Polizia di Berlino ha infatti aperto un'indagine preliminare nei confronti del capo dell'Anp con l'accusa di Incitamento all'odio dopo aver ricevuto una formale denuncia penale. Sminuire l'Olocausto è un reato penale in Germania, ma l'apertura di un'inchiesta preliminare non comporta automaticamente ...

