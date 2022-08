Napoli, se parte Demme c’è il sostituto: Giuntoli ha un colpo in canna (Di venerdì 19 agosto 2022) Il calciomercato del Napoli ha vissuto momenti esaltanti con gli acquisti di Tanguy Ndombele, Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. Ma non in casa azzurra si sta lavorando anche per portare Keylor Navas da Spalletti, un’operazione possibile con le parti che stanno già trattando da tempo. Ma c’è anche un capitolo cessioni con Lozano ed Elmas che interessano in Premier League. Poi c’è la possibile cessione di Demme. Il suo agente a Radio Kiss Kiss Napoli non ha fatto mistero di voler andare via da Napoli, nonostante il giocatore sia molto affezionato alla maglia azzurra. Il centrocampista vuole giocare con maggiore continuità ed in azzurro ha poco spazio. Secondo alcune notizie che arrivano alla nostra redazione nel caso di addio a Demme, Giuntoli sta già pensando di portare al ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 19 agosto 2022) Il calciomercato delha vissuto momenti esaltanti con gli acquisti di Tanguy Ndombele, Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. Ma non in casa azzurra si sta lavorando anche per portare Keylor Navas da Spalletti, un’operazione possibile con le parti che stanno già trattando da tempo. Ma c’è anche un capitolo cessioni con Lozano ed Elmas che interessano in Premier League. Poi c’è la possibile cessione di. Il suo agente a Radio Kiss Kissnon ha fatto mistero di voler andare via da, nonostante il giocatore sia molto affezionato alla maglia azzurra. Il centrocampista vuole giocare con maggiore continuità ed in azzurro ha poco spazio. Secondo alcune notizie che arrivano alla nostra redazione nel caso di addio asta già pensando di portare al ...

tvdellosport : ??Al termine del match tra Verona e Napoli un gruppo di tifosi partenopei ha rischiato un’imboscata da parte di due… - IM_ASR_1927 : @supporter_roma Portiere che vale almeno 6-7 mln annui. Un anno in prestito ingaggio pagato in parte da psg e in pa… - napolipiucom : Napoli, se parte Demme c'è il sostituto: Giuntoli ha un colpo in canna #Calciomercato #Hjulmand #lecce #napoli… - _unsolocolore : Info: Fatta per Davide #Costanzo in prestito secco all'#Alessandria. A breve è attesa la nota ufficiale da parte de… - NincoNanco07 : @frasc77 @MammaUltra Amico, la serie A post calciopoli vale un campionato francese, la cartina tornasole è l'europa… -