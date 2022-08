Motomondiale: Gp Austria, Zarco leader in seconde libere davanti a Miller e Martin (Di venerdì 19 agosto 2022) Spielberg, 19 ago. (Adnkronos) - Tre Ducati ai primi tre posti e sette nei primi otto nelle seconde prove libere del Gp d'Austria nella classe MotoGp. Il più veloce è il francese Johann Zarco in 1'29"837, davanti all'australiano Jack Miller (1'29"861) e allo spagnolo Jorge Martin (1'29"866). Quarto tempo per il campione del mondo e leader iridato, il francese della Yamaha Fabio Quartararo (1'29"877) che si lascia alle spalle Francesco Bagnaia (1'29"997), Luca Marini (1'30"030), Marco Bezzecchi (1'30"066) ed Enea Bastianini (1'30"066). Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Spielberg, 19 ago. (Adnkronos) - Tre Ducati ai primi tre posti e sette nei primi otto nelleprovedel Gp d'nella classe MotoGp. Il più veloce è il francese Johannin 1'29"837,all'australiano Jack(1'29"861) e allo spagnolo Jorge(1'29"866). Quarto tempo per il campione del mondo eiridato, il francese della Yamaha Fabio Quartararo (1'29"877) che si lascia alle spalle Francesco Bagnaia (1'29"997), Luca Marini (1'30"030), Marco Bezzecchi (1'30"066) ed Enea Bastianini (1'30"066).

