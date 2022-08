Monteforte Irpino, ladro finisce in un canale mentre scappa: gravemente ferito (Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMonteforte Irpino (AV) – I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle ore 00’30 della notte scorsa, sono intervenuti a Monteforte Irpino in via Piano Alvanella, per il recupero di un uomo caduto in un canale di scolo delle acque meteoriche, alto più di quattro metri. La richiesta di soccorso è pervenuta dai Carabinieri, in quanto l’uomo, dopo aver perpetrato un furto in un’azienda del posto, scappando, probabilmente è caduto nel canale riportando lesioni agli arti inferiori. Lo stesso è stato recuperato con l’ausilio dell’autoscala, e affidato ai sanitari del 118 i quali lo hanno trasportato presso l’ospedale di Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle ore 00’30 della notte scorsa, sono intervenuti ain via Piano Alvanella, per il recupero di un uomo caduto in undi scolo delle acque meteoriche, alto più di quattro metri. La richiesta di soccorso è pervenuta dai Carabinieri, in quanto l’uomo, dopo aver perpetrato un furto in un’azienda del posto,ndo, probabilmente è caduto nelriportando lesioni agli arti inferiori. Lo stesso è stato recuperato con l’ausilio dell’autoscala, e affidato ai sanitari del 118 i quali lo hanno trasportato presso l’ospedale di Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

