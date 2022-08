LIVE Canoa velocità, Europei 2022 in DIRETTA: in corso le semifinali del K1 500 metri donne con Irene Burgo (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:27 Ben ritrovati amici di OA Sport. Comincia l’ultima fase del programma pomeridiano. Spazio alle semifinali. Si parte tra tre minuti con il K1 500 metri femminile. Irene Burgo proverà a staccare il pass per la finale A contro Malinen (FIN), Dostanic (SRB), Paoletti (FRA), Rendessy (HUN), Paloudova (CZE), Jorgensen (DEN), Skvortsova (UKR), ed Egan-Simmonds (IRL). Promosse in finale le prime tre. 16:34 Programma che si interrompe per circa un’ora. Si riprende alle 17.30 con le semifinali del K1 500 metri femminile, quelle del K2 500 metri maschile, ed infine con le semifinali del C2 500 metri maschile. A più tardi. 16:30 1:05.534 per Alessio Bedin che termina ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:27 Ben ritrovati amici di OA Sport. Comincia l’ultima fase del programma pomeridiano. Spazio alle. Si parte tra tre minuti con il K1 500femminile.proverà a staccare il pass per la finale A contro Malinen (FIN), Dostanic (SRB), Paoletti (FRA), Rendessy (HUN), Paloudova (CZE), Jorgensen (DEN), Skvortsova (UKR), ed Egan-Simmonds (IRL). Promosse in finale le prime tre. 16:34 Programma che si interrompe per circa un’ora. Si riprende alle 17.30 con ledel K1 500femminile, quelle del K2 500maschile, ed infine con ledel C2 500maschile. A più tardi. 16:30 1:05.534 per Alessio Bedin che termina ...

