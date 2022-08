Letta tiene il punto sulle liste e convince Amendola a tornare in campo (Di venerdì 19 agosto 2022) AGI - Nella giornata in cui Putin deposita la scheda nell'urna delle elezioni politiche italiane, l'esponente del Pd che più di altri rappresenta la vocazione europeista del Partito democratico annuncia di voler combattere nel seggio indicato da Enrico Letta e votato dalla direzione del partito. Vincenzo Amendola, dopo un confronto durato ore con il segretario e centinaia di messaggi di sostegno, annuncia su twitter la sua decisione: "Per cultura politica e personale sono sempre convinto che il noi venga prima dell'io. La mia è una candidatura di servizio, per rispetto degli elettori e militanti del Pd, che hanno sostenuto il lavoro svolto in Europa in questi anni. Come sempre, con disciplina e serietà". Per cultura politica e personale sono sempre convinto che il noi venga prima dell'io. La mia è una candidatura di servizio, per rispetto degli ... Leggi su agi (Di venerdì 19 agosto 2022) AGI - Nella giornata in cui Putin deposita la scheda nell'urna delle elezioni politiche italiane, l'esponente del Pd che più di altri rappresenta la vocazione europeista del Partito democratico annuncia di voler combattere nel seggio indicato da Enricoe votato dalla direzione del partito. Vincenzo, dopo un confronto durato ore con il segretario e centinaia di messaggi di sostegno, annuncia su twitter la sua decisione: "Per cultura politica e personale sono sempre convinto che il noi venga prima dell'io. La mia è una candidatura di servizio, per rispetto degli elettori e militanti del Pd, che hanno sostenuto il lavoro svolto in Europa in questi anni. Come sempre, con disciplina e serietà". Per cultura politica e personale sono sempre convinto che il noi venga prima dell'io. La mia è una candidatura di servizio, per rispetto degli ...

telodogratis : Letta tiene il punto sulle liste e convince Amendola a tornare in campo - Candid_S_Voce : Letta tiene il punto sulle liste e convince Amendola a tornare in campo - - zazoomblog : Letta tiene il punto sulle liste e convince Amendola a tornare in campo - #Letta #tiene #punto #sulle #liste - infoitinterno : Letta tiene il punto sulle liste e convince Amendola a tornare in campo - fisco24_info : Letta tiene il punto sulle liste e convince Amendola a tornare in campo: AGI - Nella giornata in cui Putin deposita… -