In hotel con documenti falsi, arrestati dai carabinieri (Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della stazione di Arpino di Casoria hanno arrestato per falsa dichiarazione e attestazione a pubblico ufficiale un 21enne e un 30enne, entrambi stranieri e incensurati Sono stati controllati all'interno di un hotel e quando è stato chiesto di presentare i documenti hanno fornito generalità false. I documenti presentati, inoltre, erano intestati ad altre persone e per questo sono in corso accertamenti per verificarne l'origine. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

