Il caso Medvedev riguarda Salvini, ma interroga anche Letta (Di venerdì 19 agosto 2022) Non bisogna ricorrere ai servizi segreti per conoscere la profondità dei rapporti della Lega con Putin e con Russia Unita. Ma anche chi giustamente lo attacca, il segretario Pd - sempre molto chiaro e rigoroso nella sua posizione nei confronti di Mosca - ha fatto scelte incoerenti al momento di costruire alleanze e liste Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 agosto 2022) Non bisogna ricorrere ai servizi segreti per conoscere la profondità dei rapporti della Lega con Putin e con Russia Unita. Machi giustamente lo attacca, il segretario Pd - sempre molto chiaro e rigoroso nella sua posizione nei confronti di Mosca - ha fatto scelte incoerenti al momento di costruire alleanze e liste

sole24ore : ?? Così il vicepresidente del consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitriMedvedev: - infoitinterno : Il caso Medvedev riguarda Salvini, ma interroga anche Letta - MassimoChiaram7 : RT @petergomezblog: Elezioni, diretta – Salvini: “Io candidato a Milano”. E sul caso Medvedev replica: “Mosca non influirà sul voto. Non va… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: 'I problemi degli italiani non sono i tweet di un russo, voteranno gli italiani, non i russi, i cinesi, gli eschimesi, i… - petergomezblog : Elezioni, diretta – Salvini: “Io candidato a Milano”. E sul caso Medvedev replica: “Mosca non influirà sul voto. No… -