"Grossa falla". Allarme sugli iPhone: chi deve installare subito l'aggiornamento (Di venerdì 19 agosto 2022) Chi è in possesso di un dispositivo Apple - sia esso un iPhone, un iPad o un Mac - deve installare al più presto un aggiornamento di sicurezza, appena reso disponibile dall'azienda. È infatti stata individuata una falla molto seria, che potrebbe consentire agli hacker di prendere il controllo totale dei dispositivi non aggiornati. Senza installare l'ultimo upgrade, c'è infatti la possibilità che tramite un'app si possano eseguire operazioni senza autorizzazione. Intervistato dal Corriere, l'esperto Riccardo Meggiato ha analizzato il caso della Apple: “È un po' come scoprire che la porta blindata di casa ha un difetto nella serratura, che consente di utilizzare una chiave di un altro modello per entrare nell'edificio. Se nessuno sa del difetto, si continua a entrare e uscire di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Chi è in possesso di un dispositivo Apple - sia esso un, un iPad o un Mac -al più presto undi sicurezza, appena reso disponibile dall'azienda. È infatti stata individuata unamolto seria, che potrebbe consentire agli hacker di prendere il controllo totale dei dispositivi non aggiornati. Senzal'ultimo upgrade, c'è infatti la possibilità che tramite un'app si possano eseguire operazioni senza autorizzazione. Intervistato dal Corriere, l'esperto Riccardo Meggiato ha analizzato il caso della Apple: “È un po' come scoprire che la porta blindata di casa ha un difetto nella serratura, che consente di utilizzare una chiave di un altro modello per entrare nell'edificio. Se nessuno sa del difetto, si continua a entrare e uscire di ...

