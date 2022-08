Ginnastica artistica | chi è Matteo Levantesi? La novità che strabilia agli Europei e sogna la medaglia alle parallele

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 agosto 2022)è la sorpresa più luminosa per il grande pubblico2022 di. Il 25enne marchigiano è un eccellente prospetto e si è distinto in molteplici occasioni, ma non era così scontato immaginarselo ai massimi livelli internazionali: il secondo postoparle pari, frutto di un superbo esercizio valutato con un punteggio complessivo di 14.800, è la certificazione del talento di questo atleta, che domenica pomeriggio andrà a caccia della meda nella Finale di Specialità in scena a Monaco (Germania).è alla sua prima grande partecipazione a un evento internazionale. Il classe 1997, nativo di Fermo, ha incominciato a praticare l’attività ...