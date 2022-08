Fiumicino | in aeroporto un altro weekend con i Terminal pieni di vacanzieri

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 19 agosto 2022)– Si apre, all’di, un penultimodi agosto caratterizzato ancora dadiche mantengono da tempo, per lo scalo romano, la media di oltre 100mila passeggeri al giorno. I voli sono regolari. Ci sono rientri dopo le vacanze di Ferragosto ma anche nuove partenze per raggiungere mete più o meno lontane, oltre a turisti stranieri in arrivo nel Bel Paese, per visitare le nostre città d’arte, isole o la costiera amalfitana. In questa ulteriore fase di esodo, tra le preferenze dei viaggiatori Sicilia, Sardegna, Puglia; per chi vola all’estero sono variegate le destinazioni, con in testa isole e località balneari del Mediterraneo ma non solo: Palma di Maiorca, Ibiza, Lefkas, Fez, Kos, Cefalonia, Santorini, Mikonos, ...