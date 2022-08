Due italiani morti a New York, aperta un’inchiesta (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – La procura di Roma ha aperto un’inchiesta sulla morte dei due italiani, originari di Rovigo, trovati senza vita il 10 agosto scorso a New York. I corpi di Luca Nogaris, di 39 anni, e Alessio Picelli, 48 anni erano stati scoperti in una stanza di un appartamento del Queens dove i due veneti si trovavano per lavoro. I due, soci in affari, erano in America da alcune settimane insieme a un altro connazionale. Secondo l’ipotesi della polizia di New York il decesso si potrebbe ricondurre a un’overdose. Nel fascicolo aperto a piazzale Clodio, coordinato dalla pm Gianfederica Dito, si procede contro ignoti per le ipotesi di morte come conseguenza di altro reato e violazione della legge sugli stupefacenti. Nei prossimi giorni è atteso dagli inquirenti l’esito delle autopsie eseguite in America. L'articolo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – La procura di Roma ha apertosulla morte dei due, originari di Rovigo, trovati senza vita il 10 agosto scorso a New. I corpi di Luca Nogaris, di 39 anni, e Alessio Picelli, 48 anni erano stati scoperti in una stanza di un appartamento del Queens dove i due veneti si trovavano per lavoro. I due, soci in affari, erano in America da alcune settimane insieme a un altro connazionale. Secondo l’ipotesi della polizia di Newil decesso si potrebbe ricondurre a un’overdose. Nel fascicolo aperto a piazzale Clodio, coordinato dalla pm Gianfederica Dito, si procede contro ignoti per le ipotesi di morte come conseguenza di altro reato e violazione della legge sugli stupefacenti. Nei prossimi giorni è atteso dagli inquirenti l’esito delle autopsie eseguite in America. L'articolo ...

