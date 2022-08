Dazn | rimborso automatico agli abbonati dopo i disservizi

(Di venerdì 19 agosto 2022) Verranno rimborsati in modo, senza dover compilare i moduli, tutti glialle prese coidinella prima giornata di campionato. È quanto stabilito durante l'incontro, che si è svolto a Roma a via della Mercede, tra la sottosegretaria Valentina Vezzali, i vertici della piattaforma, quelli del Ministero dello Sviluppo Economico, di Agcom e della Lega Serie A. L'indennizzo, che arriverà all'utente entro i prossimi 15 giorni, sarà di 10 o 20 euro a seconda del canone mensile. In conformità a quanto previsto dalla delibera di Agcom, l'indennizzo sarà pari al 25% del canone pagato da ciascun cliente secondo il proprio profilo di abbonamento e, in ragione alla straordinarietà dell'evento, di un ulteriore 25%, pari alla fruizione gratuita di una giornata di campionato. La Serie A aveva chiesto ...

