Con chi sta il nord? Meloni fagocita Salvini e con lui l'opposizione interna al Carroccio (Di venerdì 19 agosto 2022) In attesa di altre notti dei lunghi coltelli e delle liste ufficiali dei candidati leghisti sarà utile evidenziare un'apparente contraddizione. Gli ultimi sondaggi parlano di una piccola risalita della Lega ma la sensazione che si ha sul campo è che il partito di Matteo Salvini sia stato cannibalizzato da Fratelli d'Italia. E che se prima c'erano in pista due Leghe ora se ne vede una e per di più ammaccata. È ormai da mesi che abbiamo assistito a un travaso di potenziali elettori dall'una all'altra formazione della destra senza incidenti alla frontiera. Per spiegare il flusso gli addetti ai lavori usano l'espressione "vasi comunicanti", in base alla quale l'elettore destrorso si sposta da un partito all'altro alla ricerca di maggiore dinamismo o grinta supplementare. Quasi una sorta di darwinismo politico, una selezione della specie. Sicuramente hanno pesato le ...

