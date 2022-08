Ciacci al Gf Vip: l’appaluso della LILA per la scelta di Signorini | Il comunicato (Di venerdì 19 agosto 2022) La onlus LILA scende in campo per sostenere la scelta di Alfonso Signorini per la partecipazione di Giovanni Ciacci al Grande Fratello Vip 7 La onlus LILA (Lega italiana per la lotta contro l’AIDS) con un comunicato stampa ha voluto sostenere la scelta di Alfonso Signorini sulla partecipazione di Giovanni Ciacci che da poco ha raccontato della sua sieropositività al Grande Fratello Vip 7. Da qui la decisione di diramare un comunicato stampa in merito, come riporta Biccy: “Con la sua partecipazione a una trasmissione popolarissima, seguita da target differenziati e trasversali, Giovanni intende così lanciare un forte messaggio contro ogni forma di stigma e pregiudizio nei confronti delle persone con ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 19 agosto 2022) La onlusscende in campo per sostenere ladi Alfonsoper la partecipazione di Giovannial Grande Fratello Vip 7 La onlus(Lega italiana per la lotta contro l’AIDS) con unstampa ha voluto sostenere ladi Alfonsosulla partecipazione di Giovanniche da poco ha raccontatosua sieropositività al Grande Fratello Vip 7. Da qui la decisione di diramare unstampa in merito, come riporta Biccy: “Con la sua partecipazione a una trasmissione popolarissima, seguita da target differenziati e trasversali, Giovanni intende così lanciare un forte messaggio contro ogni forma di stigma e pregiudizio nei confronti delle persone con ...

