Capello: «Scudetto? Per il Milan vincere è possibile» (Di venerdì 19 agosto 2022) Fabio Capello, ex allenatore del Milan e opinionista su Sky, ha parlato dei rossoneri a La Gazzetta dello Sport Fabio Capello, ex allenatore del Milan e opinionista su Sky, ha parlato dei rossoneri a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: Scudetto – «Ripetersi è possibile. Ma il quadro è cambiato. Il Milan sta lavorando per rinforzarsi ma lo hanno fatto anche le altre, sarà una lotta aperta con Inter, Juventus, Napoli e Roma. Cinque sorelle attrezzate per arrivare fino in fondo, con allenatori che hanno vinto, che spettacolo. Il pericolo per il Milan è nella testa, specialmente se alleni giocatori non abituati a vincere con continuità. Quando si vince si tende a pensare di aver fatto tutto, invece in un club come il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 agosto 2022) Fabio, ex allenatore dele opinionista su Sky, ha parlato dei rossoneri a La Gazzetta dello Sport Fabio, ex allenatore dele opinionista su Sky, ha parlato dei rossoneri a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:– «Ripetersi è. Ma il quadro è cambiato. Ilsta lavorando per rinforzarsi ma lo hanno fatto anche le altre, sarà una lotta aperta con Inter, Juventus, Napoli e Roma. Cinque sorelle attrezzate per arrivare fino in fondo, con allenatori che hanno vinto, che spettacolo. Il pericolo per ilè nella testa, specialmente se alleni giocatori non abituati acon continuità. Quando si vince si tende a pensare di aver fatto tutto, invece in un club come il ...

