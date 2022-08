Berlusconi | Draghi? Spero dopo voto continui con ruolo importante per l’Italia

(Di venerdì 19 agosto 2022) In un'intervista che comparirà oggi sul Foglio, concessa al direttore Claudio Cerasa, l'ex presidente del Consiglio e presidente di Forza Italia, Silvio, spiega come immagina il futuro di Mario: "Già da molti anni sono stato io volere Marioalla guida di Bankitalia e poi della Bce, superando la resistenza della signora Merkel. Sono stato ancora io il primo a indicarlo alla guida del governo di unità nazionale. Ovviamente non posso che essere favorevole al fatto chea svolgere un, per l`Italia, anchele elezioni. E in generale ho detto più volte che non disperderemo quanto di buono ha fatto il governo, anche nella scelta delle persone, naturalmente".

marcodimaio : Luigi è una battuta questa, vero? Il governo Draghi lo ha fatto cadere la tua creatura Conte assieme ai parlamentar… - CarloCalenda : Mentre #Draghi negoziava in Europa il tetto al prezzo del gas, alcuni partiti italiani erano invece impegnati a sfi… - berlusconi : Noi a Draghi avevamo proposto, l’ho proposto io personalmente, di andare avanti fino alla scadenza naturale della l… - eligio68 : @dmrva86 @the_curator_eye @pdnetwork @EnricoLetta @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @berlusconi Visto che è così inte… - giorgiagennari : RT @pdnetwork: Sono passate 5 ore e ancora non sappiamo nulla di cosa pensano @GiorgiaMeloni, @matteosalvinimi e @berlusconi delle parole d… -

Calenda torna sulla fine del governo: "è caduto per le invidie di Conte, per le voglie didi diventare presidente del Senato e per le paure di Salvini di perdere consensi". ...E in generale ho detto più volte che non disperderemo quanto di buono ha fatto il governo, anche nella scelta delle persone, naturalmente'. Salvini e le liste Lega: "Ecco la squadra". Tam tam ...Tutte le notizie su La sfida centrista pubblicate su DiariodelWeb.it. Informazioni, news e last minute su La sfida centrista.Di fronte alla crisi creata da cambiamento climatico, guerra e inflazione, le coalizioni riescono a offrire solo vaghe promesse, programmi elettorali non ...