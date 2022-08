ATP Cincinnati 2022, Jannik Sinner spreca due match-point e crolla nel terzo set. Auger-Aliassime ai quarti di finale (Di venerdì 19 agosto 2022) Una sconfitta bruciante. Jannik Sinner (n.12 del ranking) deve arrendersi a Felix Auger-Aliassime (n.9 del mondo) negli ottavi di finale del Masters1000 di Cincinnati. Sul cemento americano l’azzurro è stato sconfitto per 2-6 7-6 (1) 6-1 in 2 ore e 28 minuti di partita. Un match deciso dal secondo parziale dove Sinner si è trovato avanti di un break (4-2) e non ha sfruttato due match-point nel dodicesimo game. Troppe le chance sprecate dall’altoatesino che da quel momento ha subìto l’iniziativa del suo avversario, perdendo nettamente il tie-break e il set successivo. Sarà dunque il canadese (testa di serie n.7) ad affrontare Borna Coric nei quarti di finale di questo ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) Una sconfitta bruciante.(n.12 del ranking) deve arrendersi a Felix(n.9 del mondo) negli ottavi didel Masters1000 di. Sul cemento americano l’azzurro è stato sconfitto per 2-6 7-6 (1) 6-1 in 2 ore e 28 minuti di partita. Undeciso dal secondo parziale dovesi è trovato avanti di un break (4-2) e non ha sfruttato duenel dodicesimo game. Troppe le chancete dall’altoatesino che da quel momento ha subìto l’iniziativa del suo avversario, perdendo nettamente il tie-break e il set successivo. Sarà dunque il canadese (testa di serie n.7) ad affrontare Borna Coric neididi questo ...

